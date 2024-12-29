В Южной Корее разбился пассажирский самолёт

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Опубликовано: 29.12.2024 08:37 , Обновлено: 29.12.2024

В Южной Корее потерпел катастрофу пассажирский авиалайнер Boeing 737-800. Самолёт южнокорейской авиакомпанией Jeju Air вылетел из Бангкока со 175 пассажирами и шестью членами экипажа на борту. Однако в аэропорту после посадки врезался в стену и взорвался.

По данным спасателей, в авиакатастрофе погибли по меньшей мере 85 человек. На кадрах крушения, которые опубликовали местные СМИ, видно, как самолет врезался в стену, а затем загорелся. Пожарная служба заявила, что причиной аварии стала неисправность шасси.

Очевидцы сообщили, что слышали громкий звук “бах”, прежде чем самолет ударился о стену, развалился на две части и загорелся. Местная телекомпания MBC выпустила в эфир видеозапись, на которой, по-видимому, запечатлен инцидент с птицей, когда самолет снижался. Расследование причин крушения продолжается.

Из-под обломков извлекли двух человека, оба - члены экипажа. Однако спасатели предупредили, что они не ожидают найти еще много выживших в этом аду.

По данным Newsis, на борту самолета авиакомпании Jeju Air находилось много отдыхающих, возвращавшихся из пятидневного рождественского тура в Бангкок.

Представители пожарной службы сообщили, что перешли от спасательной операции к разбору обломков. Там заявили, что фюзеляж самолета поврежден до неузнаваемости. Сохранилась только хвостова часть, сообщает News1.

Сообщается, что некоторые пострадавшие были выброшены из самолета во время столкновения.