В Южной Корее истребители случайно сбросили 8 бомб на город в 40 км от Сеула

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Опубликовано: 06.03.2025 08:52 , Обновлено: 06.03.2025

Пхочхон, город в провинции Кёнгидо Южной Кореи, расположенный в 40 километрах от столичного Сеула, утром 6 марта оказался под ударом истребителей KF-16. Два военных самолёта случайно сбросили на город восемь бомб, возвращаясь с учений на границе с Северной Кореей.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, как минимум семь человек получили легкие и серьезные ранения в результате инцидента, были разрушены местная церковь и шесть других зданий, а также один грузовой автомобиль в пригороде.

Момент взрыва одной из бомб попал на камеру наружного наблюдения и был выложен в Сеть.

Представители южнокорейской армии признали свою вину. По их данным, истребители ВВС KF-16, участвовавшие в учениях с боевой стрельбой, “ненормально” сбросили по четыре бомбы MK-82 каждый за пределами полигона в Пхочоне в 10:04 6 марта.

Военно-воздушные силы заявили, что проводят расследование инцидента под руководством заместителя начальника штаба генерал-лейтенанта Пак Ки Вана, и уже принесли извинения за ущерб, причиненный гражданским лицам.

“Мы сожалеем о нанесенном гражданскому населению ущербе в результате нештатного сброса (бомбы) и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим”, — говорится в заявлении ВВС. Там пообещали “активно принимать все необходимые меры” и пообещали выплатить компенсацию за причинённый ущерб.



Фото: Yonhap





























По информации армии, учения проходили на полигоне огневой подготовки Сынджин в Пхочоне, всего в 25 километрах к югу от границы. В них было задействовано более 160 единиц военной техники, включая танки К2, самоходные гаубицы К55А1, ударные вертолеты Apache и малозаметные самолеты F-35A.