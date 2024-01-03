В Израиле предупредили о готовности к войне с Ливаном после ликвидации одного из главарей ХАМАСа в Бейруте

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Опубликовано: 03.01.2024 11:22 , Обновлено: 03.01.2024

Израильская армия "готова к любому сценарию" после удара беспилотника по столице Ливана Бейруту. Так там предупредили власти Ливана и Хезболлы после ликвидации заместителя главы ХАМАСа.

Один из самых высокопоставленных чиновников ХАМАСа, Салех аль-Арури, был убит в результате удара израильского беспилотника по Бейруту 2 января. Точечный удар был совершен израильским беспилотником по офису ХАМАСа в Мушарафие, южном пригороде Бейрута.

Телеканал ливанской группировки “Хезболла” сообщил, что Арури был убит во вторник вечером в результате взрыва вместе с пятью сопровождающими. В ХАМАСе заявили, что в результате нападения также были убиты два других ее представителя.

Марк Регев, советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил в интервью MSNBC, что Израиль “не взял на себя ответственность за это нападение”. “Но кто бы это ни сделал, должно быть ясно - это не было нападением на ливанское государство, - сказал он. - Кто бы это ни сделал, он нанес точечный удар по руководству ХАМАСа”.

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Уничтожение террориста на территории Ливана вызвало опасения, что война в Газе может перерасти в более широкий региональный конфликт, сообщило Agence France-Presse (AFP). Высокопоставленный сотрудник службы безопасности в Ливане сообщил агентству, что Салех аль-Арури был убит вместе со своими телохранителями в результате удара Израиля. Второй сотрудник службы безопасности подтвердил эту информацию, в то время как телеканал ХАМАСа также сообщил, что Израиль убил Арури в Ливане.

Представитель израильской армии Даниэль Хагари напрямую не комментировал убийство, но впоследствии сказал, что военные находятся в “очень высокой степени готовности на всех аренах, как в обороне, так и в нападении. Мы в высшей степени готовы к любому сценарию”.

В ХАМАСе заявили, что смерть Арури не приведет к поражению террористической группировки в Газе. В то время как базирующейся в Ливане союзнице палестинских террористов Хезболле поклялись, что убийство не останется безнаказанным, назвав его “серьезным нападением на Ливан… и опасным развитием событий”.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати осудил ликвидацию высокопоставленного члена ХАМАСа и заявил, что она “направлено на дальнейшее втягивание Ливана” в войну”.