В Израиле исключили большое перемирие в Газе. Что планируют в ближайшее время?

Опубликовано: 12.11.2023 22:24 , Обновлено: 12.11.2023

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье в эфире CNN, что ХАМАС призывает к гуманитарным паузам в Газе только для того, чтобы обеспечить выживание самой террористической группировки.

На вопрос Даны Баш из CNN, рассмотрит ли Израиль возможность введения более длительных пауз в боевых действиях, чтобы позволить эвакуировать больше гражданских лиц из горячих точек боевых действий в Газе, Нетаньяху заявил, что этого не будет.

“Это не пауза. Если вы говорите о прекращении боевых действий, то это именно то, чего хочет ХАМАС. Хамас хочет бесконечной серии пауз, которые, по сути, сведут на нет борьбу против них”, - заявил глава израильского правительства.

Он также заявил, что Израиль не согласится на “прекращение огня на всей территории” Газы до тех пор, пока не будут освобождены все израильские заложники.

По словам Нетаньяху, основной целью Израиля в Газе остаётся уничтожение ХАМАСа. Во-вторых, премьер хочет внедрить “всеобъемлющую военную защиту Израиля”, чтобы гарантировать, что “терроризм” не возродится в Газе после войны. В-третьих, Нетаньяху заявил, что хочет обеспечить, чтобы любая гражданская власть, взявшая под контроль Газу, согласилась на “демилитаризацию” и “дерадикализацию” анклава.

Затем он обвинил Палестинскую администрацию (ПА), которая раньше контролировала Газу и базируется на Западном берегу, в провале “по обоим пунктам”.

Бои продолжатся до освобождения заложников?

В свою очередь, министр обороны Йоав Галлант встретился с семьями заложников, удерживаемых ХАМАСом.

“Мы полны решимости вернуть ваших близких всеми возможными способами - будь то посредством оперативных мероприятий или переговоров, - заверил Галлант. - Мы ищем любой способ вернуть наших людей, а ХАМАС пытается остановить ЦАХАЛ. Только военное давление приближает нас к цели”.

Источник, участвующий в переговорах об освобождении израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газа, сообщил газете Haaretz в воскресенье, что все вовлеченные стороны выразили оптимизм по поводу возможности достижения соглашения в течение нескольких дней.

По одному из возможных условий сделки, ХАМАС освободит десятки похищенных гражданских лиц, точное число которых пока не определено, и ожидает возвращения из Израиля предположительно женщин-заключенных и подростков, удерживаемых в Израиле по обвинению в терроризме и экстремизме.

Тем временем, Агентство ООН, занимающееся проблемами палестинских беженцев, предупреждает о все более тяжелых обстоятельствах для 1,7 миллиона перемещенных палестинцев в Газе, многие из которых находят убежище в переполненных временных лагерях.

“Перенаселенность приводит к значительному распространению заболеваний, включая острые респираторные заболевания и диарею, поднимает проблемы окружающей среды и здравоохранения и ограничивает способность Агентства обеспечивать эффективные и своевременные услуги”, - говорится в сообщении агенства ООН.

БАПОР предупредило о все более тяжелых обстоятельствах для 1,7 миллиона палестинцев-беженцев в Газе.