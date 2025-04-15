В Италии предупредили туристов о штрафах до 2500 евро за "неподходящую обувь". Это как?

Опубликовано: 15.04.2025 09:57 , Обновлено: 15.04.2025

Туристов в одном из национальных парков Италии местные власти предупредили о возможных внезапных проверках... обуви. Тех, на ком заметят "неподходящую обувь" пригрозили серьёзными штрафами - от 50 до 2500 евро. Узнали, в чём причина столь пристального внимания к облачению туристов.

Особые правила для туристов установили на территории нацпарка Чинкве-Терре (Cinque Terre - в переводе с итальянского “Пятиземье”). Он представляет собой цепь из пяти старинных поселений в Лигурии, на так называемой Итальянской Ривьере. Туристов Пятиземье привлекает своими красочными домами, удивительными видами виноградников, растущих на крутых террасах, и гаванями с пришвартованными прямо у скал рыболовецкими суднами.

Чтобы полюбоваться на всю эту картинную красоту, в регион каждую весну - на время пасхальных и майских выходных - устремляются тысячи туристов. Администрации каждый год приходится напоминать им о штрафах за “неподобающую обувь”, а именно - за открытую обувь по типу сандалий и шлепанцев.

Дело в том, что ходить в них по крутым пешеходным тропам, ведущим через скалы на Лигурийской Ривьере, куда чаще всего устремляются туристы, небезопасно.

В результате в этом году администрация местного ландшафтного парка даже объявила, что в целях обеспечения безопасности на узких и местами крутых тропах среди скал на некоторых участках в самые многолюдные дни для пешеходов введут одностороннее движение, а у туристов будут проверять обувь перед тем, как их пустят на пешеходную тропу. Тех же, кого на пешеходной тропе заметят в сланцах или сандалиях, пообещали штрафовать.

На фото - итальянская Дорога любви

Такие проверки и ограничения, в частности, будут действовать на Дороге любви (Via dell’Amore), которая открылась в прошлом году после более чем десятилетнего перерыва. С тропы, соединяющей города Риомаджоре и Манарола, путешественникам открывается необыкновенной красоты панорама, поэтому в своё время её признали самым романтическим пешеходным маршрутом в мире. Он стал настолько популярен, что администрации пришлось вводить там ограничения на посещение - в час на маршрут выводят не более 400 человек. Спрос так велик, что посещение Дорои любви необходимо заранее бронировать онлайн.