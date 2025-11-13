В Италии начали расследование «сафари на людей» для богачей в Боснии – «Дети стоили дороже»

Опубликовано: 13.11.2025 09:52 , Обновлено: 13.11.2025

В прокуратуре Милана начали официальное расследование дела о так называемом "человеческого сафари". Их, по версии следователей, организовывали для богатых иностранцев (в том числе, граждан Италии) во время Боснийской войны в 1992-1995 годах, после распада Югославии. Предположительно, иностранные снайперы устраивали бесчеловечную охоту на мирных жителей Сараево во время осады города.

Официальное разбирательство по делу о “сафари смерти”, как его окрестили итальянские журналисты, началось после расследования местного журналиста Эцио Гаваццени. Оно было опубликовано в итальянской газете La Repubblica. Журналист утверждает, что в период с 1992 по 1996 год по меньшей мере пятеро итальянцев поучаствовали в этих бесчеловечных “сафари-турах”, но в целом стрелков, по версии итальянских СМИ, могли быть сотни - из Германии, Франции, Великобритании и других стран.

“Не было никаких политических или религиозных мотивов. Это были богатые люди, которые приезжали туда ради развлечения и личного удовлетворения”, — пояснил журналист.

Гаваццени в своей статье озвучил и суммы, которые, по его информации, платили “туристы” - от 80 до 100 тыс. евро в эквиваленте за то, чтобы пострелять по мирным жителям в горах вблизи нынешней столицы Боснии и Герцеговины.

Предполагается, что деньги состоятельные иностранцы платили солдатам армии Радована Караджича - бывшего лидера боснийских сербов. В 2016 году Международный трибунал признал его виновным в военных преступлениях и приговорил к пожизненному заключению.

“Дети стоили дороже, затем мужчины (лучше в форме и с оружием), женщины и, наконец, старики, которых можно убивать бесплатно”, - заявил Гаваццени.

В своём заявлении, поданным в прокуратуру Милана, журналист сослался, в частности, на свидетельства Беньямины Карич, которая в те годы занимала кресло мэра Сараево. Она подтвердила истории о “богатых иностранцах, увлечённых бесчеловечными забавами” и заявила о готовности дать показания по этому делу. Ещё в 2022 году она сама подавала заявление в суд против неустановленных лиц, причастных к этим инцидентам.

Другое итальянское издание Il Giorno также сообщило о существовании некоего документа военной разведки от 1994 года, который якобы подтверждает существование “сафари смерти” в Сараево. Сообщается, что именно бывшая итальянская секретная служба военной разведки и безопасности SISMI вычислила участников туристических поездок так называемых “снайперов выходного дня”, в состав которых входили итальянцы, и положила конец этой практике.