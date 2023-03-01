В Италии босс мафии сбежал из тюрьмы с помощью простыней

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Опубликовано: 01.03.2023 10:50 , Обновлено: 01.03.2023

Босс итальянской мафии, 39-летний Марко Радуано смог сбежать из тюрьмы строгого режима в Нуоро (регион Сардиния). Для этого он использовал простыни.

Побег Радуано попал на видео. На кадрах видно, как мужчина спускается со стены по связанным между собой простыням.

Согласно проведенному расследования, у босса мафии были ключи, чтобы выйти из отдела строгой безопасности, в котором он был заперт. Заключенный, возможно, использовал дыры в системе охраны, а затем взял ключи. Однако правоохранители не исключают, что ему мог кто-то помочь.

Побег, по словам правоохранителей, спланирован «до мельчайших подробностей и обеспечен сообщниками, которые, возможно, затем предложили Радуано укрытие». Его отсутствие обнаружили только через два часа после побега.

С 24 февраля босса до сих пор ищут. Возможно, он покинул Сардинию, скрывшись на борту корабля.