В Италии арестовали главу мафии «Коза ностра», скрывавшегося 30 лет

Опубликовано: 16.01.2023 12:43 , Обновлено: 16.01.2023

В Италии арестовали главу сицилийской мафии «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро, который скрывался от полиции около 30 лет. Об этом сообщил министр обороны Италии Гвидо Кросетто.

«Маттео Мессину Денаро арестован! Поздравляем полицию, судебную систему, тысячи людей, которые каждый день работают в тишине, чтобы защитить справедливость», — заявил он.

По данным итальянских СМИ, правоохранители арестовали мафиози на Сицилии в провинции Трапани. Это произошло в частной клинике, где Денаро должен был проходить лечение.

[info_b]Маттео Мессина Денаро в 1993 году сбежал от правосудия в сицилийском Палермо. В 2020 году итальянский суд заочно приговорил Маттео Мессину Денаро к пожизненному тюремному заключению. Второй пожизненный срок он получил за соучастие в организации убийств легендарных итальянских следователей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино и восьми охранявших их полицейских в Сицилии в 1992 году.[/info_b]