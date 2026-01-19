В Испании столкнулись два скоростных поезда – 21 погибший

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Опубликовано: 19.01.2026 07:51 , Обновлено: 19.01.2026

В воскресенье, 19 января, на юге Испании произошла железнодорожная катастрофа: скоростной поезд сошел с рельсов и врезался во встречный поезд. В результате второй поезд также сошел с рельсов и вылетел с насыпи. Источники в полиции подтвердили агентству Reuters, что в результате аварии погиб по меньшей мере 21 человек.

Авария случилась вечером, в 19:45 по местному времени, примерно через 10 минут после того, как поезд компании Iryo отправился из Кордобы в направлении Мадрида. Столкновение произошло недалеко от населённого пункта Адамуза в провинции Кордова, примерно в 360 км к югу от столицы Мадрида.

С места аварии на скорых увезли почти сотню пострадавших. По словам главы регионального правительства Андалусии Хуанмы Морено, в результате было госпитализировано 75 человек, из них 15 сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Reuters











По словам Морено, число жертв катастрофы точно превысит два десятка: для извлечения обломков поезда и поиска жертв и пострадавших придётся задействовать тяжелую технику. Большинство погибших и раненых находились в первых двух вагонах второго поезда, Renfe Alvia, который сошел с рельсов при ударе и рухнул с железнодорожной насыпи.

Начальник пожарной охраны Кордобы Пако Кармона сообщил телеканалу TVE, что, людей из вагонов поезда Iryo эвакуировали в течение нескольких часов после аварии, а вот вагоны Renfe получили серьезные повреждения: металл и сиденья были искорежены.

“Люди всё ещё остаются заблокированными. Операция сосредоточена на эвакуации людей из очень узких проходов. Нам нужно извлечь тела, чтобы добраться до тех, кто ещё жив. Это оказалось сложной задачей”, - заявил Кармона, а местные телеканалы показали обстановку внутри искорёженных составов.

По информации газеты El Pais, среди погибших оказался и 27-летний машинист поезда Мадрид-Уэльва, в который врезался сошедший с рельсов состав.

Всего же в двух поездах находилось около 400 пассажиров, большинство из них - испанцы, возвращавшиеся в Мадрид после выходных. Не исключено, что в поездах могли оказаться и туристы, но их количество пока не уточняется. По мнению местных властей, вряд ли иностранцев было много, поскольку январь в Испании не является сезоном отпусков.

Причину аварии пока не известна. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал аварию «очень странной», поскольку сход с рельсов произошел на прямом участке пути, который к тому же был отремонтирован буквально в мае.

Как сообщила газета El Pais, второй поезд, следовавший в Уэльву и эксплуатируемый государственной компанией Renfe, в момент столкновения двигался со скоростью около 200 км/ч (124 мили/час). Скорость первого поезда, сошедшего с рельсов, пока не установлена.