В Исландии в шестой раз за год началось извержение вулкана. Сможете произнести его название?
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В Исландии рядом с рыбацкой деревней Гриндавик недалеко от Рейкьявика началось извержение вулкана, который до этого уже пять раз беспокоил местных жителей своей лавой.
Называется вулкан - Сундхнукур. И из-за него деревню пришлось эвакуировать. Впрочем, извержения и так ждали несколько недель, так как о его приближении свидетельствовали землетрясения.
Местный телеканал RÚV показал в прямом эфире, как лава вырвалась из трещины в земле длиной около четырех километров. Облако горячего газа поднялось на высоту в километр.
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