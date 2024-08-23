В Исландии в шестой раз за год началось извержение вулкана. Сможете произнести его название?

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Опубликовано: 23.08.2024 13:23 , Обновлено: 21.11.2024

В Исландии рядом с рыбацкой деревней Гриндавик недалеко от Рейкьявика началось извержение вулкана, который до этого уже пять раз беспокоил местных жителей своей лавой.

Называется вулкан - Сундхнукур. И из-за него деревню пришлось эвакуировать. Впрочем, извержения и так ждали несколько недель, так как о его приближении свидетельствовали землетрясения.

Местный телеканал RÚV показал в прямом эфире, как лава вырвалась из трещины в земле длиной около четырех километров. Облако горячего газа поднялось на высоту в километр.