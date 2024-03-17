В Исландии объявили эвакуацию из-за самого мощного за последние три месяца извержения вулкана

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Опубликовано: 17.03.2024 16:35 , Обновлено: 21.11.2024

На юге Исландии вечером в субботу, 16 марта, объявили чрезвычайное положение из-за извержения вулкана на полуострове Рейкьянес. Это уже четвертое извержение с декабря и самое мощное из них. Соцсети уже заполонили кадры огненной лавы, направляющейся к Атлантике, которые особенно впечатляюще выглядят на фоне ночного неба.

По данным Исландского метеорологического бюро, на которое ссылается издание The Guardian, извержение вулкана началось между горами Хагафелл и Стора-Скогфелл, к северу от небольшого городка Гриндавика, который сильно пострадал в результате трёх предыдущих извержений. Жителей города решили эвакуировать, а полиция объявила чрезвычайное положение.

По данным ведомства, новое извержение произошло недалеко от того же места, что и извержение 8 февраля. Судя по всему, лава текла на юг к дамбам, построенным для защиты рыбацкого городка Гриндавик. Примечательно, что после последнего извержения туда вернулась лишь четверть из примерно 4000 эвакуированных жителей.

Тогда в результате сотен подземных толчков были повреждены многие здания, а на дорогах образовались огромные трещины. В январе прямо на окраине города открылась трещина, из-за которой лава хлынула на улицы и целиком поглотила три дома, а 8 февраля возле деревни произошло третье извержение, после чего более 300 жителей Гриндавика подали заявки на продажу своего дома государству.

Сколько человек смогут вернуться в свои дома после нового извержения, пока не понятно.

Также эвакуация потребовалась знаменитому исландскому геотермальному курорту Голубая лагуна на момент извержения там находилось порядка 600 человек.

Геофизик Магнус Туми Гудмундссон, который оказался среди специалистов, совершавших сегодня облёт пострадавших районов на вертолете, заявил местным СМИ, что нынешнее извержение “можно считать самым мощным”. По словам ученого, сейчас два языка лавы направляются на запад и на юг и в перспективе могут достичь Атлантики, если вулканическая активность не ослабнет. В этом случае не исключены опасные химические процессы - выделение опасных газов и даже небольшие взрывы при контакте лавы с морской водой, предупредили ученые.

Как отметило издание BBC, нынешнее извержение стало седьмым по счету, начиная с 2021 года. Некоторые ученые уже заявили, что регион, в котором расположена Исландия, сейчас вступает в новую вулканическую эру, которая, по некоторым прогнозам, продлится десятилетиями или даже столетиями.