В Иране выпустили купюру в 10 млн риалов

Опубликовано: 21.03.2026 19:36 , Обновлено: 21.03.2026

Иранские власти объявили о выпуске купюры номиналом 10 миллионов риалов, сообщила Financial Times. Такое решение понадобилось властям из-за роста спроса на наличные в стране и инфляции.

Причем реальная стоимость купюры сейчас эквивалентна $7.

Ещё до войны отчеты Статистического центра Ирана и Центрального банка показали ужасающие условия жизни и негативные экономические показатели. К февралю 2026 года инфляция в Иране достигла уровней, невиданных со времен Второй мировой войны.

В последний раз Иран сталкивался с такой сильной инфляцией во время англо-советского вторжения в начале 1940-х годов, когда Вторая мировая война привела к нехватке продовольствия и иностранной оккупации.

В 2025 году и в начале 2026 года продовольственная инфляция достигла 90%. В магазинах цена одной буханки хлеба «Сангак» или бутылки молока могла подскочить на 50% в течение одного месяца.

По данным Статистического центра Ирана, общий показатель инфляции за февраль составил 68,1%, а месячная инфляция — 9,4%.

Данные Статистического центра Ирана показывают, что инфляция в ряде ключевых категорий товаров уже превысила 10% в месяц. Годовая инфляция цен на продукты питания достигла 110%. Наибольший рост наблюдается в сегменте хлеба и круп: цены выросли на 142%. Цены на мясо увеличились на 117%, на молоко, сыр и яйца — на 108%, на фрукты — на 113%, а цены на растительное масло подскочили на беспрецедентные 207%, [link href=“https://iranwire.com/en/features/149636-highest-inflation-rate-recorded-in-iran-since-world-war-ii/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] пишет [/link] IranWire.

Все эти данные были актуальны до войны США и Израиля, которую те развязали против Ирана в конце февраля. Какая сейчас обстановка в экономике этой страны — можно только догадываться. В стране не работает интернет, а государственные СМИ не публиковали точные данные.