В Иране выбрали нового верховного лидера. Трамп назвал его «неприемлемым» вариантом

Опубликовано: 09.03.2026 07:44 , Обновлено: 09.03.2026

В воскресенье, 8 марта, в Иране выбрали нового верховного лидера, который призван сменить на посту убитого аятоллу Али Хаменеи. Имя нового аятоллы наверняка не одобрят ни в Вашингтоне, ни в Иерусалиме: власти США ранее называли его кандидатуру для себя "неприемлемой", а в Израиле и вовсе пообещали убить любого, кого назначат религиозное руководство Исламской Республики.

Имя нового верховного лидера Ирана выбрали на заседание Ассамблеи экспертов - религиозного органа Исламской Республики, состоящего из 88 священнослужителей. Заседание Ассамблеи экспертов, на котором был избран следующий верховный лидер Ирана, состоялось через девять дней после того, как США и Израиль начали бомбардировку Исламской Республики, в результате которой погиб аятолла Али Хаменеи.

Преемником назвали его сына - Сейеда Моджтабу Хоссейни Хаменеи. Он станет третьим лидером религиозной системы Исламской Республики Иран. Эта должность наделяет Моджтабу правом принимать окончательные решения по всем государственным вопросам в Исламской Республике, включая контроль над ее вооруженными силами и запасами высокообогащенного урана, который может быть использован для создания ядерного оружия, если новый верховный лидер примет соответствующее решение.

Назначение Моджтабы, вероятно, вызовет гнев президента США Дональда Трампа, который ранее настаивал на том, что иранские власти должны дать Вашингтону право голоса при выборе кандидата, а сына Али Хаменеи называл “неприемлемой кандидатурой”.

“Если он не получит нашего одобрения, он долго не продержится”, — прямо заявил Трамп в комментарии телеканалу ABC News.

В свою очередь Израиль ещё до официального объявления решения Ассамблеи экспертов пригрозил нанести удар по любому избранному кандидату.

Что известно о новом аятолле?

Моджтаба, священнослужитель, имевший влияние в иранских силовых структурах и обширные деловые связи под руководством своего отца, считался одним из главных претендентов на пост преемника Али Хаменеи. Ему 56 лет и он известен не менее жёсткой позицией по отношению к Израилю и США, чем у его отца. Представители иранского духовенства заявили, что «ни на минуту не колебались» при выборе своего нового лидера.

Моджтаба также известен более тесными связями с Корпусом стражей исламской революции. Это, по мнению политических обозревателей, даёт ему дополнительные рычаги влияния в иранском политическом и силовом аппарате. Предполагается, что он наращивал собственное влияние за кулисами политической системы, ещё будучи в статусе “хранителя” своего отца.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), кстати, уже официально присягнул на верность новому верховному лидеру, заявив о своей “готовности к полному повиновению и самопожертвованию” в исполнении его повелений.

Между тем, как сообщило израильское издание The Times of Israel, некоторые израильские источники сообщают, что Моджтаба был ранен в результате ракетного удара на прошлой неделе. Известно также, что помимо его отца аятоллы Али Хаменеи в результате американско-израильских обстрелов также погибли мать, жена и сын Моджтабы Хаменеи.

Напомним, что Израиль угрожал убить любого, кого Исламская Республика назначит верховным лидером. Министр обороны Израиля Исраэль Кац на прошлой неделе заявил, что «любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом для продолжения реализации плана по уничтожению Израиля, угрозе США, свободному миру и странам региона, а также угнетению иранского народа, станет безоговорочной целью для ликвидации».

В воскресенье Армия обороны Израиля повторила эту угрозу, заявив накануне заседания Ассамблеи экспертов, что «Государство Израиль продолжит преследовать любого преемника и любое лицо, стремящееся назначить преемника» Али Хаменеи.