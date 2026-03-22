В Иране сняли на видео ужасающий взрыв на тактической авиабазе

🎥 Видео

Опубликовано: 22.03.2026 14:10 , Обновлено: 22.03.2026

В Иране сняли на видео ужасающий взрыв на 4-й тактической авиабазе Ирана в Дезфуле. Это ключевой военный пункт в провинции Ирана Хузестан.

Очевидцы сообщили о больших клубах дыма и даже подземных толчках. Атака совпала с более широкой волной израильских ударов по западному Ирану, направленных на инфраструктуру, связанную с военным потенциалом Тегерана.

Аналитики считают, что удар по Дезфулю — это часть скоординированных усилий союзных сил по нейтрализации запасов баллистических ракет Ирана. Военные объекты в Дезфуле считаются жизненно важными для оборонной стратегии Ирана, что сделало их важной целью.