В Иране разгорелись массовые протесты и беспорядки из-за гиперинфляции. Есть погибшие

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Опубликовано: 02.01.2026 07:25 , Обновлено: 04.03.2026

В Иране уже несколько дней идут протесты, которые переросли в массовые беспорядки. По меньшей мере шесть человек погибли. Есть пострадавшие как со стороны протестующих, так и силовиков.

С особой силой протесты разгорелись в городе Азна в провинции Лорестан, примерно в 300 км к юго-западу от Тегерана, сообщило в четверг иранское полуофициальное информационное агентство Fars.

На фоне беспорядков протестующие повалили поставленную несколько дней назад статую погибшему экс-президенту Ибрагиму Раиси.

На видео в интернете видно, что на улицах что-то горит, слышны выстрелы, а люди кричат: «Бесстыжие! Бесстыжие!»

Ранее агентство Fars также сообщило о гибели двух человек в ходе протестов в городе Лордеган, расположенном примерно в 470 км к югу от столицы Тегерана, в провинции Чахармахал и Бахтиари.

Сами власти Ирана утверждают, что погиб сотрудник военизированного формирования “Басидж”, которое используют для подавления протестов. “Басидж” — это так называемое добровольческое подразделение, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

«21-летний член организации «Басидж» из города Кухдашт был убит прошлой ночью участниками беспорядков при защите общественного порядка», — сообщило телевидение, цитируя Саида Пурали, заместителя губернатора провинции Лорестан.

Экономический кризис — причина новых протестов

Беспорядки начались в один из самых критических для Ирана моментов. Из-за международной изоляции и западных санкций, а также неэффективных действий властей страны на их фоне, инфляция разогналась до 40% годовых.

Всё началось в выходные, когда торговцы большого базара Тегерана выступили против стремительной инфляции, закрыв свои лавки. Сотни владельцев магазинов в иранской столице и других городах последовали призыву к забастовке.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан попытался снизить напряжённость, признав “законность” требований протестующих и призвав правительство принять меры для улучшения экономической ситуации.

Тем не менее власти пообещали «твёрдую» позицию и предостерегли от использования экономического кризиса для устройства хаоса.

“Один из главных факторов расширения и усиления протестов — роль торговцев. Именно они когда-то были опорой исламской революции 1979 года и именно они стабилизировали режим. Без них муллы теряют социальную и экономическую опору. Справится ли иранский режим с этим вызовом — пока неясно”, — пишет издание Bild.

В последний раз массовые демонстрации в Иране проходили в 2022 и 2023 годах после смерти Махсы Амини, 22-летней женщины, скончавшейся в полицейском участке после ареста за предполагаемое нарушение строгих правил дресс-кода для женщин.