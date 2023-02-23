В Иране разбился вертолет с министром спорта

Опубликовано: 23.02.2023 16:29 , Обновлено: 23.02.2023

Вертолет, на борту которого находился министр спорта Ирана Хамид Саджади Хазавех, потерпел крушение в центральной части Ирана в четверг, сообщило официальное информационное агентство IRNA.

Вертолет разбился, когда собирался приземлиться у спортивношо комплекса Бафт, города в провинции Керман, сообщает IRNA со ссылкой на очевидца.

“Очевидцы говорят, что состояние министра стабильное, и он был доставлен в больницу вместе с другими товарищами для лечения незначительных травм”, - говорится в сообщении.