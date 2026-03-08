В Иране после бомбежек США и Израиля начались «кислотные дожди»

Опубликовано: 08.03.2026 15:24 , Обновлено: 08.03.2026

Власти Ирана оповестили жителей страны о возможных кислотных дождях. В Тегеране местные жители жалуются, что не видят небо, так как его заволокло черным дымом от пожаров на нефтяных объектах, которые ночью и утром обстреляла коалиция.

Власти предупреждают, что кислотные дожди могут пройти в Тегеране из-за горения нефтехранилищ в черте города, пораженных ударами израильской авиации.

Жители столицы Ирана жалуются на неистребимый запах гари. Многие рассказали, что даже на рассвете город казался темным, а с неба лил нефтяной дождь. Некоторые жители рассказывали о пропитанных нефтью каплях дождя из черных туч, обрушившихся на город спустя несколько часов после ударов.

«Мы задыхаемся», — говорят жители Тегерана после израильских ударов по нефтяным объектам, сообщает телеканал CNN.

«Город погружен во тьму, небо черное. Кажется, будто мы задыхаемся… Прошлой ночью взрыв осветил небо, это было нечто, непохожее ни на что, что я когда-либо видел раньше. Это выглядело как конец света или как ад, каким я его себе представляю», — рассказал один из очевидцев.

Иранский Красный Полумесяц заявил, что токсичные химические вещества, выброшенные из топливных баков, могут привести к кислотным дождям, способным повредить кожу и легкие. Жителям Тегерана рекомендовано не покидать свои дома.

«Сделали намеренно»?

В свою очередь, Фуад Изади, профессор Тегеранского университета, заявил, что США специально ударили по иранским нефтяным объектам, так как знали, что пойдет дождь.

«И я думаю, что они сделали это намеренно. Они хотели ударить по этим нефтяным объектам, чтобы создать огромный дым, и из-за всего этого загрязненного дождя он будет выглядеть как черные чернила», — сказал он.