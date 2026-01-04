В Иране не утихают протесты. Власти замедлили интернет

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Опубликовано: 04.01.2026 13:52 , Обновлено: 04.03.2026

Власти Ирана распорядились отключить или сильно замедлить интернет в стране из-за неутихающих протестов. Они разгорелись в прошлое воскресенье на фоне гиперинфляции, падения уровня жизни и кризиса в экономике.

Власти Ирана тем не менее обвиняют другие страны в саботаже и организации демонстраций протеста.

Известно по меньшей мере о 10 погибших во время демонстраций. Среди них – молодой предприниматель из города Хамедан на западе Ирана, где уже несколько дней продолжаются интенсивные протесты и развертывание сил безопасности.

Хамзех Амраи, заместитель губернатора региона по политическим вопросам и вопросам безопасности, заявил в субботу государственным СМИ, что смерть мужчины «подозрительна» и совершена «врагами» с целью представить иранские власти в негативном свете в средствах массовой информации.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи в своем обращении в субботу обвинил в произошедшем иностранное влияние и заявил, что «бунтовщиков необходимо поставить на место».

Что с интернетом?

Известно, что уже с прошлого четверга, 1 января, пользователи интернета в Иране стали жаловаться на спорадические сбои в работе домашних и мобильных сетей. В то же время данные американской компании Cloudflare, занимающейся интернет-инфраструктурой и кибербезопасностью, в субботу показали, что средний объем трафика в Иране снизился на 35% по сравнению с предыдущими днями.

Правительство Ирана не давало официальных разъяснений по поводу замедления интернета. Однако министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Саттар Хашеми утверждал, что в воскресенье Иран якобы отразил одну из крупнейших кибератак за последнее время, которая могла способствовать ограничению пропускной способности интернета.