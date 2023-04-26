В Иране мужчина расстрелял из автомата доверенное лицо аятоллы Хаменеи

🎥 Видео

Опубликовано: 26.04.2023 18:27 , Обновлено: 26.04.2023

26 апреля в Иране неизвестный мужчина подошёл с автоматом в руках к члену "Совета экспертов" аятолле Аббасу Али Сулеймани и застрелил его в упор. Инцидент попал на видео.

Его телохранители, которые находились в стороне спохватились только спустя минуту. Известно, что в аятоллу попало не менее 11 пуль.

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Сулеймани считался доверенным лицом духовного лидера и фактического руководителя Ирана аятоллы Хаменеи. В свою очередь, “Совет экспертов”, в котором он состоял, представляет из себя комитет из 88 духовных лиц, которые имеют право избирать, контролировать и увольнять иранского лидера. Состав совета избирается прямым голосованием каждые восемь лет.