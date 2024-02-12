В Индонезии во время матча молния убила футболиста

🎥 Видео

Опубликовано: 12.02.2024 11:32 , Обновлено: 12.02.2024

Чрезвычайное происшествие случилось 10 февраля на стадионе "Силиванги" в индонезийском городе Бандунге во время матча национального футбольного чемпионата. Прямо во время игры на поле в 30-летнего игрока местного клуба Persikas ударила молния. Спортсмен скончался на месте.

Видеозапись происшествия попала в интернет. На ней видно, как молния попадает прямо в игрока, после чего тот падает, и к нему подбегает другой футболист.

По даннымместного издания RFM News, после инцидента мужчина все еще дышал и его оперативно доставили местную больницу, но от полученных травм он вскоре там скончался. При этом журналисты сообщили, что это уже не первый случай, когда во время матча молния попадает в футбольное поле на стадионе “Силиванги”, однако, первый с летальным исходом.

https://youtu.be/iV8TeiYDpjM