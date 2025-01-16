В Индонезии объявили максимальный уровень опасности после извержения «ока Саурона»

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Опубликовано: 16.01.2025 15:00 , Обновлено: 16.01.2025

Власти Индонезии объявили максимальный уровень угрозы в связи с извержением вулкана Ибу. Из шести деревень на острове Хальмахер уже эвакуировали сотни жителей, а в интернете появились впечатляющие видео момента извержения, которое сравнили с легендарным оком Саурона из кинотрилогии Питера Джексона "Властелин колец".

По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, в результате извержения вулкана Ибу выбросил в атмосферу столб дыма на высоту в четыре километра. По данным агентства Anadolu, извержение длилось более двух минут.

Местные власти предупредили жителей, чтобы те не приближались к вулкану в радиус четырёх километров и ближе шести километров от кратера.

Между тем, в интернете вскоре появились видео ночного извержения, которые напомнили пользователям Сети кадры с Оком Саурона из фильмов “Властелин колец”, на которых оно изображается в виде огромного пылающего и парящего во мраке огненного глаза.

Впрочем, в соцсетях можно найти и менее зловещие кадры извергающегося Ибу, на которых зато можно разглядеть огромный столб дыма, поднимающийся над горой.

[info_b]Индонезия, расположенная вдоль Тихоокеанского огненного кольца, отличается самым высоким уровнем сейсмической активности и вулканических извержений в мире: здесь насчитывается более 120 действующих вулканов.[/info_b]