В Индии рухнул мост, на котором было 400 человек

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Опубликовано: 30.10.2022 18:29 , Обновлено: 30.10.2022

В Индии рухнул вантовый мост, на котором в момент катастрофы было несколько сотен прохожих. Местные СМИ сообщают о гибели 60 человек.

Происшествие произошло в гуджаратском районе Морби. На мосту бвлотне менее 400 человек.

По меньшей мере 60 человека погибли в результате обрушения моста на западе Индии, сообщает Times of India.

https://twitter.com/INCIndia/status/1586728859369582593?t=ppQDWRh6F37W11zNGa78LA&s=19

https://twitter.com/Afroditaa1984/status/1586740414786289664?t=JnCviVpE3FV1tJ3zjmPXrw&s=09