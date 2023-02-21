В Херсоне снаряды попали в остановку — погибли 5 человек

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Опубликовано: 21.02.2023 16:25 , Обновлено: 21.02.2023

Власти Украины заявили, что 21 февраля российские войска обстреляли центр Херсона. Снаряды попали в том числе по остановке общественного транспорта, где находилось много людей. В Сети появились фото произошедшего.

«В Херсоне враг ударил по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям. Несколько домов получили существенные повреждения, в многоквартирных — в результате прямого попадания загорелись несколько квартир. Обстрелян местный рынок и остановка общественного транспорта», — заявили в Оперативном командовании «Юг».

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что российские войска обстреляли Херсон из РСЗО «Грады».

На момент написания новости известно о 6 погибших и 12 раненых.

Обновлено По уточненной информации, в результате обстрела Херсона погибли 5 человек, сообщили в городской администрации. Ранения получил 21 человек, 16 из которых госпитализировали.

На опубликованных в Сети фотографиях видны разрушения зданий и остановки, а также лежащие тела людей. Мы не публикуем эти кадры из этических соображений.

В России пока произошедшее не комментировали.