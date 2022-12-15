В Херсоне снаряд попал по пункту выдачи гуманитарной помощи

Опубликовано: 15.12.2022 14:31 , Обновлено: 15.12.2022

Украинские власти обвинили Россию в новом ударе по Херсону. По их информации, снаряд попал в пункт медицинской помощи и гуманитарной выдачи в ста метрах от областной администрации. Есть погибшие.

Украинские СМИ пишут, что погибли два человека: 31-летняя парамедик и 70-летний мужчина, который, вероятно, пришел за помощью.

Еще два человека ранены — 44-летняя женщина и 38-летний мужчина, который проходил рядом. Обоих доставили в больницу.

Кроме того, по данным местных властей, Херсон полностью обесточен из-за обстрелов.

В целом Херсон был обстрелян 86 раз «артиллерией, РСЗО, танками, минометами и беспилотниками» за последние 24 часа, сообщил региональный глава Херсонской военной администрации Ярослав Янушевич.