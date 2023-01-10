В Харьков внезапно приехала глава МИД Германии Бербок

📷 Фото

Опубликовано: 10.01.2023 19:15 , Обновлено: 10.01.2023

Украинские СМИ показали первые фотографии главы МИД Германии Анналены Бербок, которая, как оказалось, 10 января находится в Харькове. Ее визит ранее не анонсировался, сообщает агентство DPA.

На фото Анналена Бербок идёт мимо разрушенного дома в сопровождении мэра Харькова и главы МИД Кулебы.

Глава МИД Германии уже пообещала украинцам новые поставки оружия, но не уточнила какие.

“Сегодня Анналена Бербок и я посетили Харьков, которому Россия причинила огромные страдания. Харьков стал символом успешных контрнаступлений Украины, что доказывает, что при наличии достаточной поддержки партнеров Украина победит. Не сомневаюсь, что военная помощь от Германии продолжит поступать”, – написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Твиттере.