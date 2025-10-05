В Грузии протестующие штурмовали президентский дворец

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Опубликовано: 05.10.2025 08:18 , Обновлено: 05.10.2025

В субботу вечером, 4 октября, полиция применила водомёты и слезоточивый газ для разгона демонстрантов у президентского дворца. Протесты начались на фоне местных выборов, которые игнорируют оппозиционные партии, назвав их фальсифицированными.

Десятки тысяч людей, размахивая флагами Грузии и Евросоюза, заполнили площадь Свободы в субботу после призыва оппозиции к протесту и непризнанию местных выборов.

Столкновения вокруг президентского дворца и близлежащей площади Орбелиани продолжались до поздней ночи, в то время как большие толпы протестующих продолжали мирный митинг на тбилисском проспекте Руставели, примерно в трехстах метрах от эпицентра напряженности. По данным Министерства здравоохранения, шесть протестующих и 21 полицейский были госпитализированы, в том числе один полицейский в тяжелом состоянии.

Издание Civil.ge сообщило, что полиция арестовала пять оппозиционных лидеров и оперного певца Паату Бурчуладзе, после того, как организованный ими митинг в Тбилиси в день выборов 4 октября перерос в беспорядки. Им грозит до девяти лет тюремного заключения.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе из правящей партии “Грузинская мечта” назвал события в президентском дворце “прямой попыткой государственного переворота”, пообещав привлечь виновных к ответственности, в то время как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что “каждый человек, причастный к этому акту насилия, будет привлечен к ответственности”.

Власти пригрозили “годами за решеткой”

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил “решительным ответом” полиции на беспорядки и уголовным преследованием участникам столкновений.

«Мы ещё раз предупреждаем всех. Не рискуйте провести годы за решёткой», — заявил премьер-министр. Он также обвинил представителя Евросоюза в поддержке протестов.

“На этом фоне особую ответственность несет тот же посол Евросоюза в Грузии. Пусть соизволит выйти, отмежеваться и строго осудить все, что происходит на улицах Тбилиси. Это его прямая ответственность на фоне того, когда мы видели и напрямую слышали поддерживающие заявления в отношении попытки свержения конституционного строя”, - заявил глава правительства Грузии.

Избирательные участки в Грузии закрылись в 20:00. На выборах нужно было избрать 64 мэров. Также избирались более 2 тысяч депутатов 64 местных совещательных органов – сакребуло. Проходной барьер для партий составляет 4%.

От участия в выборах отказались 8 ведущих оппозиционных сил, назвав их «фарсом» и «российской спецоперацией» по легитимизации правящей «Грузинской мечты».

Субботние беспорядки стали самой серьезной вспышкой протестов за последние месяцы. Власти Грузии заранее предупредили, что будут жестко реагировать на любые попытки того, что они назвали “переворотом”.