В Греции власти пожаловались на "библейскую катастрофу"

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Опубликовано: 30.06.2024 14:20 , Обновлено: 30.06.2024

Пожар, вспыхнувший в субботу, 29 июня днем, на греческом острове Серифос в Эгейском море, удалось взять под контроль, но его последствия очень серьезны, заявили местные власти. Мэр утверждает, что на острове произошла «библейская катастрофа».

“Сейчас мы просто наблюдаем. Вся юго-западная часть острова Серифос сгорела, - заявил мэр Константинос Ревинтис, которого цитирует eKathimerini. - речь идет об огромных разрушениях. Сожженные дома, сожженные склады”.

До прибытия поддержки из Афин к тушению пожара на острове была привлечена всего одна пожарная машина с четырьмя пожарными, автоцистерны с водой, два самолета и вертолет. До 11 часов утра в субботу на остров из порта Пирей прибыли еще 22 пожарных и 11 пожарных машин.

Жители многих поселений на острове получили призывы эвакуироваться из-за быстрого распространения огня, вызванного сильным ветром. На острове Серифос, входящем в состав Кикладского архипелага, постоянно проживает чуть более 1000 человек.