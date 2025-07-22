В Госдуме России предложили призывать срочников в армию круглый год

Опубликовано: 22.07.2025 19:07 , Обновлено: 22.07.2025

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов внесли на рассмотрение в Госдуму России законопроект с поправками в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе».

Он предусматривает введение круглогодичного призыва на обязательную воинскую службу.

Если закон примут, то призывники будут проходить медосвидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии на протяжении всего года. Отправлять их на военной службу будут с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Документ будет рассмотрен Госдумой во время осенней сессии. Вступит, в случае принятия в силу, с 1 января 2026 года.

В качестве обоснования авторы законопроекта написали, что его принятие снимет нагрузку с призывных пунктов, равномерно распределив ее на протяжении всего года.

Напомним, что в Беларуси призыв на срочную военную службу осуществляется два раза в год: весной и осенью. Начало призыва определяется отдельными указами Президента.