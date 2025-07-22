В Госдуме России предложили призывать срочников в армию круглый год
Глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов внесли на рассмотрение в Госдуму России законопроект с поправками в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе».
Он предусматривает введение круглогодичного призыва на обязательную воинскую службу.
Если закон примут, то призывники будут проходить медосвидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии на протяжении всего года. Отправлять их на военной службу будут с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Документ будет рассмотрен Госдумой во время осенней сессии. Вступит, в случае принятия в силу, с 1 января 2026 года.
В качестве обоснования авторы законопроекта написали, что его принятие снимет нагрузку с призывных пунктов, равномерно распределив ее на протяжении всего года.
Напомним, что в Беларуси призыв на срочную военную службу осуществляется два раза в год: весной и осенью. Начало призыва определяется отдельными указами Президента.