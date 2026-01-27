В Госдуме России предложили отключать карты Visa и Mastercard

Опубликовано: 27.01.2026 09:00 , Обновлено: 27.01.2026

В российской Госдуме предложили дать полномочия Банку России ограничивать срок действия платежных карт и вовсе отключить карты Visa и Mastercard. Аргументирую эти предложения борьбой с мошенниками.

О возможном отключении карт Visa и Mastercard в России, срок действия которых ранее официально разрешили продлевать, в Центробанке РФ заговорили ещё в декабре прошлого года.После того, как в 2022 году международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили обслуживание карт в России, эти функции передали оператору платежной системы “Мир”.

Теперь же от продления карт с истекшим сроком действия предлагают отказаться, поскольку такие карты, по словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова,чаще становятся объектом интереса мошенников.

В новом законопроекте, вынесенном на обсуждение российских законодателей, предлагается дать Центробанку России право ограничивать срок действия платежных карт, а также устанавливать предельное количество платежных карт и определять оператора единой системы учета платежных карт, передало агентство РИА “Новости”.

“То, что устарело, может использоваться мошенниками для кражи денег у населения. Эти инструменты оплаты менее защищены”, - убеждён депутат.

Кроме того, авторы законопроекта считают, что таким образом им удастся перевести россиян на новые инструменты оплаты, активно продвигаемые Центробанком, в частности, на Систему быстрых платежей и оплату по QR‑кодам.

Впрочем, сами российские банки эту инициативу встретили без особого энтузиазма. Национальный совет финансового рынка, в состав которого входят частные банки и финансовые компании, и вовсе попросили Госдуму убрать из законопроекта пункт об ограничении срока действия банковских карт, сообщило издание “КоммерсантЪ”.

В банках это расценили как “прямое вмешательство в гражданско‑правовые отношения банков с клиентами” и нарушение порядка ведения предпринимательской деятельности банками. По мнению Совета, следствием этой меры может стать полная блокировка карт Visa и Mastercard в России, а для банков это сопряжено со значительным ростом расходов.