В Госдуме России объяснили, зачем отправляют на фронт ослов

Опубликовано: 07.02.2025 09:49 , Обновлено: 07.02.2025

Член комитета Госдумы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев 6 февраля объяснил, почему российским военным, участвующих в боевых действиях в Украине, начали выдавать ослов вместо автомобильного транспорта.

Сообщения о том, что одному из российских подразделений на украинском фронте выдали ишака для перевозки боекомплектов на передовую, вместо автомобиля, на этой неделе растиражировали в своих Telegram-каналах российские военкоры. При этом утверждается, что животных военным передали не волонтеры, а российское Министерство обороны. На некоторых видео из Донецкой области, которыми поделились в соцсетях сами военные, также можно увидеть российских военнослужащих на лошадях.

В комментарии изданию Газета.Ru Соболев назвалиспользование ослов в качестве транспорта “нормальной практикой” и объяснил это существующими “сложностями” с обеспечением передовых частей и подразделений и в особенности - штурмовых отрядов боеприпасами, продовольствием и военно-техническим имуществом.

“Если используются какие-то методы, в том числе ослы, лошади и так далее для доставки боеприпасов и другого имущества на передовую, то это нормально”, - заявил член российской Госдумы.

Он признал, что “проблемы это не решит”, но назвал “нормальной” практику использования животных, к которой военные прибегали ещё в годы второй мировой войны.

“В Великую Отечественную войну часть артиллерии была на конной тяге. Она дошла до Берлина. Собак использовали в Великую Отечественную войну — две мины загружали на них, и они бежали туда, где эти мины были необходимы. Пусть лучше осла убьют, чем двух человек, которые на машине везут груз, необходимый для боя и жизни частей и подразделений, которые находятся на передовой”, - высказал своё мнение генерал-лейтенант Соболев.

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