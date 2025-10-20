В Госдуме РФ предложили ввести для детей уголовную ответственность за диверсии

Опубликовано: 20.10.2025 16:05 , Обновлено: 20.10.2025

В Госдуме России опубликовали текст законопроекта, который в случае принятия введет уголовное наказание за диверсионно-террористическую деятельность для детей в возрасте от 14 лет.

В описании законопроекта говорится, что его соавторами выступили сразу 419 депутатов из всех 450. В качестве обоснования введения уголовной ответственности за терроризм для детей авторы указали на “глобальную трансформацию угроз, связанных с внешним деструктивным воздействием». Российские депутаты также констатировали в стране «увеличение количества диверсионных преступлений».

[inf]Изменения могут внести в статью 205 УК РФ («Террористический акт») и статью 281 («Диверсия»). Наказание за диверсию, согласно УК РФ, может составлять от 10 до 20 лет тюрьмы, с увеличением до 12–20 лет при совершении в составе группы лиц, причинении тяжких последствий или посягательстве на объекты, имеющие особое значение. [/inf]

Кстати, в России уже действует уголовная ответственность для детей с 14 лет за терроризм.

По словам председателя комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, Верховный суд и правительство России уже поддержали эти предложения.

«Особенно важно защитить детей и подростков от вербовки в деструктивные сети. Спецслужбы противника все чаще стараются вовлечь в совершение диверсий школьников, убеждая, что им за это, в силу малого возраста, ничего не будет», — написал политик в своем телеграм-канале.