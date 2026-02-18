В Госдуме предложили одной категории россиян беспроцентную ипотеку

Опубликовано: 18.02.2026 09:18 , Обновлено: 18.02.2026

В Госдуме России предложили выдавать одной категории россиян беспроцентную ипотеку. Таким образом в соседней стране пытаются решить усугубившуюся демографическую проблему.

Ввести к дифференцированные ставки по льготной ипотеке предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству Владимир Кошелев. Минимальную - нулевую - ставку депутат предложил семьям, в которых воспитывается четыре и более ребёнка. Закрывать проценты по ипотеке для многодетных, по мнению замглавы профильного комитета, вполне может государственный бюджет.

“Семей с четырьмя детьми у нас в стране совсем не много, соответственно нагрузка на бюджет не будет большой”, - процитировало заявление Кошелева российское издание “Газета.Ru”.

По его словам, возможность реализации этой меры стимулирования демографии ещё предстоит оценить экономическому блоку правительства.

Однако такая идея уже нашла отклик у многих российских депутатов. Так, депутат Госдумы Светлана Бессараб в эфире радио «Говорит Москва» ранее предлагала свою прогрессивную школу для ставки по льготной ипотеке, на которую в России вправе рассчитывать семьи с детьми. По мнению Бессараб, ставки должны быть следующими:

для семей с одним ребенком - 6%,

для семей с двумя детьми – 4%,

для семей с тремя детьми – 2%,

для семей с четырьмя и более детьми - 0%.

Отметим, что на сегодняшний день ставка по льготной ипотеке для семей с несовершеннолетними детьми в России составляет 6%. Чтобы её получить, семья должна накопить первоначальный взнос в размере не менее 20% от нужной суммы.