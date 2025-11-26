В Гонконге загорелись сразу 6 жилых высоток

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Опубликовано: 26.11.2025 18:28 , Обновлено: 26.11.2025

Не менее 13 человек погибли и десятки получили ранения из-за пожара, охватившего несколько жилых многоэтажек в Гонконге. Огонь охватил жилой комплекс из шести 31-этажных башен.

На видеозаписях с места происшествия видно, как пламя распространяется по башням.

Власти города уже присвоили пожару высший бал по пятибалльной шкале. А на борьбу с огнем были направлены 128 пожарных машин и почти 800 пожарны. Дороги, включая основные магистрали рядом с башнями, были перекрыты.

































Заместитель директора пожарной службы Гонконга Дерек Армстронг Чан заявил, что он не может сказать, когда пожар будет взят под контроль, поскольку обломки зданий и горящие строительные леса все еще падают. Тем временем ведущие агенства начали прямые трансляции с места пожара.

“Температура внутри зданий, о которых идет речь, очень высокая. Нам трудно войти в здание и подняться наверх для проведения противопожарных и спасательных работ”, - сказал он.

Среди погибших уже есть и спасатель. Пожар, ставший самым смертоносным в Гонконге за последние десятилетия, вспыхнул в среду днем в жилом комплексе Wang Fuk Court в Тай По, на северных Новых территориях региона.

Комплекс состоит всего из восьми башен, содержащих около 2000 квартир, в которых проживает около 4800 человек.