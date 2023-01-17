В Германии в заброшенной деревне задержали Грету Тунберг

Опубликовано: 17.01.2023 21:06 , Обновлено: 17.01.2023

Шведская экоактивистка Грета Тунберг была задержана во время участия в акции протеста против сноса деревни Лютцерат для расширения близлежащей угольной шахты. деревня уже два года как отселена.

Местная полиция сообщила, что это второй случай, когда Тунберг, присоединившаяся к протестам в субботу, была задержан полицией в Лютцерате. Представитель местной полиции Ахена сказал, что “госпожа Тунберг” была частью группы протестующих, которые “штурмовали” край карьера, который офицеры полиции описали как “крутой и чрезвычайно опасный”.

Полиция утверждает, что активистка не была арестована, а была увезена и сейчас удерживается вместе с другими протестующими для установления личности. Согласно данным немецкого издания Bild, Грета отказалась отойти от земляной насыпи и была замечена улыбающейся, когда ее подняли на руки сотрудники полиции.

Крошечная деревушка Лютцерат в Северном Рейне-Вестфалии принадлежит коммунальной фирме RWE и была отселена перед ее сносом, чтобы обеспечить расширение близлежащей угольной шахты Гарцвайлер. Это произошло два года назад.

Добыча угля сейчас важна в Германии на фоне превращения поставок из России из-за взорванного “Северного потока” и вторжения РФ в Украину.