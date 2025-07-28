В Германии сошел с рельсов поезд - трое погибших. Виноваты ливни?

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Опубликовано: 28.07.2025 08:01 , Обновлено: 28.07.2025

Вечером в воскресенье, 27 июля, пассажирский поезд, в котором находилось около сотни человек, сошёл с рельсов в немецкой земле Баден-Вюртемберге, недалеко от города Ридлинген. В результате железнодорожной катастрофы погибли три человека, порядка 50 получили травмы.

По данным полиции, среди погибших при крушении поезда - машинист и ещё один сотрудник-железнодорожник, о личности третьей жертвы пока ничего не сообщается. В числе пострадавших уже порядка 50 фамилий, 25 пострадавших, по данным оперативных служб, находятся в тяжелом состоянии.

На кадрах с места ЧП видно, что вагоны регионального экспресса сложились один за другим, некоторые вагоны оказались на боку - на рельсах остался стоять лишь первый вагон.

























Житель близлежащего посёлка рассказал немецкому изданию Bild, что во время аварии в городе была сильная гроза. Мужчина, чей дом расположен прямо у железнодорожных путей, подтвердил это изданию FOCUS online.

“Раздался сильный удар. Как удар молнии. До этого шёл очень сильный дождь”, - рассказал пожилой человек. По его словам, саму аварию он не видел - место ЧП скрыто за деревьями.

Его сосед также сообщил FOCUS online о сильном ударе, сказав, что звук был похож на удар молнии. О том, что это была железнодорожная катастрофа, он узнал только из новостей.

Между тем, некоторые немецкие СМИ предположили, что именно сильные ливни могли спровоцировать железнодорожную катастрофу. По данным Немецкой метеорологической службы, за короткий период в регионе выпало от 30 до 40 литров осадков на квадратный метр.На одном из снимков с места ЧП видно, что впереди у железнодорожного полотна, действительно, был небольшой размыв грунта.

В настоящее время следователи выясняют, вызвали ли ливневые массы оползень и на месте аварии стало ли именно это причиной крушения поезда.