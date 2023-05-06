В Германии показали танки Leopard, 80 из которых отправят в Украину до 1 июня

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Опубликовано: 06.05.2023 10:25 , Обновлено: 06.05.2023

И.о. министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен и министр обороны Германии Борис Писториус посетили тренировочный центр, в котором начали учебу украинские военные. Им предстоит освоить управление танками Leopard 1A5-DK.

Германия и Дания договорились передать Украине сразу 80 таких танков до начала лета. Leopard 1A5-DK стояли на хранении на складах германской компании FFG во Фленсбурге после того, как их сняли с вооружения датской армии в 2005 году.

Берлин и Копенгаген согласились потратить по 130 млн евро каждые, чтобы отремонтировать и подготовить танки для боёв с российской армией.

Датские Leopard 1A5-DK представляют собой вариант немецких Leopard 1A3 со сварной башней, модернизированых в начале 1990-х годов до уровня немецких Leopard 1A5. На них установлены системы управления огнем EMES 18, которые разрабатывались уже для нового поколения Leopard 2.