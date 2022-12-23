В Германии офицер разведки оказался российским шпионом

Опубликовано: 23.12.2022 09:34 , Обновлено: 23.12.2022

Издание Tagesschau сообщило, что в Германии арестовали сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND), подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Федеральный прокурор арестовал офицера BND за передачу сведений российской спецслужбе. Ему предъявлено подозрение в государственной измене.

Расследованием руководит лично генпрокурор. По данным следователей, в 2022 году он “передал российской спецслужбе информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности, которая является государственной тайной».

В своем письменном заявлении директор BND Бруно Каль подчеркнул, что в этом случае очень важны сдержанность и благоразумие: «Россия известна своей беспринципностью и готовностью применять насилие, с чем мы должны считаться».

“Учитывая текущее расследование,- говорится далее в письменном заявлении Каля, - разведслужба не хочет публично комментировать дальнейшие подробности этого дела”.

«Беспокойство заключается в том, что если промежуточные результаты расследования в Карлсруэ появятся, Москва сможет догадаться, каким уровнем информации обладает федеральный генеральный прокурор в Карлсруэ. “Каждая деталь этого обнародуемого процесса дает противнику преимущество в его намерениях нанести ущерб Германии», — заявил Каль», - едва ли не впервые глава западной спецслужбы назвал Россию “противником”.