В Германии офицер разведки оказался российским шпионом
Издание Tagesschau сообщило, что в Германии арестовали сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND), подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Федеральный прокурор арестовал офицера BND за передачу сведений российской спецслужбе. Ему предъявлено подозрение в государственной измене.
Расследованием руководит лично генпрокурор. По данным следователей, в 2022 году он “передал российской спецслужбе информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности, которая является государственной тайной».
В своем письменном заявлении директор BND Бруно Каль подчеркнул, что в этом случае очень важны сдержанность и благоразумие: «Россия известна своей беспринципностью и готовностью применять насилие, с чем мы должны считаться».
“Учитывая текущее расследование,- говорится далее в письменном заявлении Каля, - разведслужба не хочет публично комментировать дальнейшие подробности этого дела”.
«Беспокойство заключается в том, что если промежуточные результаты расследования в Карлсруэ появятся, Москва сможет догадаться, каким уровнем информации обладает федеральный генеральный прокурор в Карлсруэ. “Каждая деталь этого обнародуемого процесса дает противнику преимущество в его намерениях нанести ущерб Германии», — заявил Каль», - едва ли не впервые глава западной спецслужбы назвал Россию “противником”.