В Германии нашли 139 танков для передачи Украине

Опубликовано: 24.01.2023 09:38 , Обновлено: 24.01.2023

Немецкая компания Rheinmetall объявила, что может поставить в общей сложности 139 танков Leopard 1 и 2 в Украину. Об этом сообщил ее представитель. Таким образом, производитель подтвердил возможность передачи Украине значительного количества тяжёлой техники, но не сразу.

«У нас еще есть 22 машины модификации Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и доставить в Украину, — сказал представитель Rheinmetall в интервью RND. - Ремонт этих автомобилей займет почти год. Поставка возможна в конце 2023-начале 2024 года. Есть также 29 Leopard 2A4,.. которые мы будем готовы поставить к апрелю-маю 2023 года».

Это количество танков не учитывает те, что есть на вооружение Бундесвера. Также есть страны, которые владеют танками Leopard и хотят их передать Украине, но они должны подать заявку в Федеральное управление экономики и экспортного контроля Германии. Решение принимает Федеральный совет безопасности, в котором заседают несколько федеральных министров Германии. Он встречается тайно и пока известно лишь о заявке Польши.

В Украине уверены в поставках танков

Глава МИД Дмитрий Кулеба уверен, что Украина получит немецкие танки. Украинский дипломат отметил, что предоставление Украине любого вида вооружения было для Германии проблемным. Но в вопросе танков осталось сделать “последние полшага”.

“Такая страна, есть специфика, надо ее учитывать. Но, в конце концов, мы всегда получали необходимый результат, и на этот раз также получим”, — сказал Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

По заявлениям официального Киева, ВСУ требуется не менее 300 современных танков, чтобы противостоять России и провести успешное наступление на фронте.