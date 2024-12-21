В Германии мужчина на полной скорости въехал в толпу на рождественской ярмарке – есть жертвы

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Опубликовано: 21.12.2024 14:35 , Обновлено: 21.12.2024

В немецком городе Магдебург вечером 20 декабря мужчина на полном ходу въехал в толпу на центральной рождественской ярмарке города. По официальной информации местных властей, по меньшей мере два человека погибли, более 60 получили ранения. В Сети появилось видео инцидента, который немецкие СМИ уже назвали терактом.

[obnovleno_b]По данным немецкого издания издания Der Spiegel,которое сослалось на премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа, на 14:30 21 декабря число жертв выросло до 5. Количество пострадавших перевалило за две сотни, причём у многих из них - серьезные ранения, поэтому власти не исключают, что список жертв не окончательный.

В свою очередь издание BILD поделилось информацией о последних постах в соцсетях подозреваемого преступника - уроженца Саудовской Аравии Талеба А. Все они характеризуются явной антиисламистской риторикой: мужчина выражал явную ненависть к исламу и критиковал власти Германии за то, что те, по его словам, хотели “исламизировать Европу”.

По данным Reuters, власти Саудовской Аравии, которая уже выступила с осуждением действий гражданина своей страны, по дипломатическим каналам как минимум трижды предупреждала Берлин об “экстремистских взглядах” Талеба А. [/obnovleno_b]

На видео, которое разлетелось по соцсетям, видно, как автомобиль врезается в толпу людей, проносясь по одному из рядов рождественской ярмарки сотни метров. Судя по кадрам, лишь некоторым удалось отскочить в строну - многие оставались лежать на земле. На других видео, которые выложили в соцсети очевидцы, видно, какой хаос творился на месте ЧП.

[info_b]Внимание! На видео присутствуют жесткие кадры. Не рекомендуется смотреть впечатлительным людям.[/info_b]

Изначально в немецких СМИ прошла информация об 11 погибших. Однако, поздним вечером в ходе короткой пресс-конференции премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил о двух жертвах - женщине с маленьким ребёнком. По его словам, травмы получили более 60 человек.

“Это катастрофа для города Магдебурга, для земли и для Германии в целом”, — заявил Хазелофф, добавив, что число жертв может возрасти, учитывая тяжесть полученных травм.

Мужчину, который был за рулём автомобиля, по данным немецких СМИ, уже задержали. В Сети также появились видео задержания предполагаемого преступника.

По словам Хазелоффа, им был 50-летний выходец из Саудовской Аравии, постоянное проживавший в Германии почти два десятилетия и работавшего здесь врачом. При как заметил немецкий телеканал MDR, подозреваемый не был известен немецким властям как ярый исламист, каким его попытались на первых порах представить некоторые СМИ.

Хазелофф также подчеркнул, что, согласно предварительным данным полиции, речь идёт о преступнике-одиночке. Взрывного устройства в автомобиле найдено не было.

“А это значит, что городу больше ничего не угрожает, поскольку нам удалось его арестовать”, - процитировалоглаву немецкого региона агентство Reuters.

Впрочем, мотивы водителя, въехавшего в толпу людей, до конца не ясны - полиция пока разбирается во всех обстоятельствах преступления и не торопится называть его террористическим актом. Уже известно, что автомобиль мужчина арендовал незадолго до преступления.