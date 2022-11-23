В Генштабе Чехии объявили о необходимости готовиться к войне с Россией

Опубликовано: 23.11.2022 08:22 , Обновлено: 23.11.2022

Начальник Генштаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржека 22 ноября заявил, что армии необходимо поддерживать уровень максимальной боеготовности. Его слова передает Irozhlas.

«Война в Украине — это большой сигнал тревоги для всего общества. Потенциал эскалации войны в Украине растет. Нельзя исключать даже самые серьезные сценарии», — сказал глава Генштаба.

Ржека также считает, что «если между Россией и НАТО начнется конфликт, это немедленно повлияет на Чехию».

И так как страна, по его словам, «с первых минут будет активным участником», они должны «сохранить свой опыт антитеррористических операций».

«Нам необходимо поддерживать максимальный уровень боеспособности и готовности армии. Это высшая задача армии и на следующий год», — сказал глава Генштаба.

В свою очередь аналитик по вопросам безопасности и бывший начальник Генерального штаба Йиржи Шедивый, комментируя слова Ржека в интервью Radiožurnál, подчеркнул:

«Раньше к тому, что Россия была врагом, относились очень осторожно. Еще говорили о противнике, а в какой-то момент даже о стратегическом партнере. Вот и приходится переделывать планы».

И подчеркнул, что сейчас Чехия «без качественных и мощных государственных материальных резервов не в состоянии вести возможную войну против такого сильного врага, как Россия».

Ранее Телеграф писал, что Парламентская ассамблея НАТО 21 ноября призвала создать специальный Международный трибунал над Россией и признала ее террористическим государством. Резолюция была принята на сессии в Мадриде.

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