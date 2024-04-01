В Финляндии пожаловались в воскресенье на сильную вонь. Причиной назвали ветер из России

Опубликовано: 01.04.2024 07:00 , Обновлено: 31.03.2024

На неприятный, резкий запах неизвестного происхождения пожаловались в воскресенье 31 марта, днем жители Хельсинки и близлежащих городов. Версий сначала было две: облака от вулкана в Исландии и горящая свалка под Санкт-Петербургом в России.

Позднее финские СМИ сообщили, что запах, напоминающий пары серы, горящие шины или мусор, скорее всего, исходил именно со стороны российского Санкт-Петербурга.

К выяснению причин явления подключились даже финская полиция и другие службы, в том числе метеорологической и радиологической безопасности, а также пограничная служба. Финны связались также с властями соседней Эстонии.

Вечером служба экстренной помощи Хельсинки сообщила, что достоверно источник странного запаха не установлен, но сама вонь не представляет опасности для здоровья. Жителям Хельсинки предложили плотнее закрывать окна и двери.

А вот в местных СМИ написали, что источник запаха мог быть в районе Санкт-Петербурга. “Ветер дул с востока”, - сообщила служба новостей MTV. Там напомнили, что, по данным российских СМИ, жители Санкт-Петербурга уже несколько дней жалуются на подобный запах, а ветер над южной Финляндией в воскресенье дул именно с этого направления.

“Пахнет смесью мусора, жженой резины и гари”, - именно так описали российское издание “Фонтанка” вонь, что распространилась над северной столицей РФ в последние несколько дней. Новостной сайт привел примеры жалоб жителей Санкт-Петербурга.

«Да, на “Приморской” тоже дышать нечем, ужасный запах, похожий на газ. Проснулась от головной боли, дышать нечем», — написала пользователь Masha Artamonova во ВКонтакте.

При этом в местном ГУП «Водоканал» предположили, что причиной неприятного запаха могли стать незаконные сбросы в канализацию.