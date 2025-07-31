В ФБР нашли «тайную комнату» с документами о «связях Трампа с Россией» - Fox News

Опубликовано: 31.07.2025 07:58 , Обновлено: 31.07.2025

Директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Кэш Патель обнаружил в здании бюро "тайную комнат" с целой кипой конфиденциальных документов, связанных с расследованием предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией. Такую информацию 30 июля распространил лояльный Трампу американский телеканал Fox News, ссылаясь на собственные источники.

По словам источников телеканала, “тысячи” документов были спрятаны в нескольких “мешках для сжигания” в секретной комнате в штаб-квартире ФБР. Речь идет о так называемом закрытом объекте для обработки секретной информации (SCIF). По словам Пателя и его команды, информацию об этом объекте ранее не разглашали.

[info_b]Burn Bag - специальный пакет, предназначенный для хранения секретных или конфиденциальных документов, подлежащих уничтожению путем сжигания или измельчения. Часто используются государственными учреждениями для уничтожения материалов, содержащих секретные данные.[/info_b]

Источники сообщили Fox News утверждают, что среди обнаруженных документов было, в частности, секретное приложение к заключительному докладу бывшего спецпрокурора Джона Дарема, в котором упоминаются изученные им основные разведывательные данные. В этом документе якобы содержатся сведения о планах ФБР “сыграть роль в распространении информации о предполагаемом сговоре Трампа и России”. По словам источника, данный документ может использоваться в качестве аргумента, подтверждающего расхожее в американском обществе мнение о том, что в правительстве США существовал план, который должен был помочь Хиллари Клинтон “разжечь споры о связях Трампа с Россией” перед президентскими выборами 2016 года.

В июле 2016 года, во время избирательной кампании, ФБР начало расследование на предмет сговора предвыборной кампании Трампа с Россией с целью повлиять на исход выборов. В бюро это расследование получило название Crossfire Hurricane (в переводе с английского - “ураган перекрестного огня”). В марте этого года Трамп подписал меморандум, потребовав от Министерства юстиции США рассекретить документы, связанные с этим расследованием.

Сам Трамп никогда не подтверждал свои связи с Россией в контексте президентских выборов и постоянно отвергал любые обвинения в каких-либо “неправомерных контактах” с представителями официальной Москвы в период избирательной кампании. Аналогичным образом и Россия не раз публично отвергала обвинения в попытках повлиять на исход президентских выборов в США.