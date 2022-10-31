ВМС США отправили в Европу ударную авианосную группу

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Опубликовано: 31.10.2022 09:09 , Обновлено: 31.10.2022

В середине ноября в Европу должна прибыть американская авианосная ударная группа во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford. Об этом 30 октября сообщило UK Defence Journal.

По информации издания, на борту авианосца находится примерно 90 самолетов и вертолетов. Среди них — истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35C.

В UK Defence Journal отметили, что авианосцы зайдут военно-морскую базу Портсмут на юге Англии, а слишком большой для этого Gerald Ford останется на внешнем рейде в Спитхеде.

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«Джеральд Р. Форд» (англ. USS Gerald R. Ford (CVN-78)) — американский авианосец, головной корабль одноименного типа, пришедшего на смену авианосцам типа «Нимиц». Корабль назвали в честь 38-го президента США Джеральда Р. Форда, который служил в ВМС во время Второй мировой войны на борту лёгкого авианосца Монтерей, на Тихоокеанском театре военных действий.

Корабль оснащен электромагнитной катапультой EMALS на основе линейного электродвигателя. Она позволяет разгонять боевые самолеты более плавно и создает более щадящие нагрузки на конструкцию летательного аппарата.

Два новых реактора, разработанных для авианосца, способны производить на 25 % больше электроэнергии, чем энергоустановка авианосца предыдущего поколения. Запас мощности позволяет кораблю быстрее перезаряжать катапульты и запускать самолёты (может взять на борт до 90 самолетов и вертолетов).

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Известно, что, кроме Gerald Ford, в ударную группу входят семь подразделений.

«Группировка совместно с вооруженными силами нескольких союзников по НАТО примет участие в учениях, включая морской удар большой дальности, противовоздушную оборону, борьбу с подводными войнами и распределенные морские операции», — пишет издание.

Кстати, сейчас в европейских водах находится ударная группа во главе с американским авианосцем USS George Bush. Он участвовал в учениях по обороне и сдерживанию НАТО Neptune Strike в Средиземном море, которые проходили с 14 по 28 октября.

Ранее Телеграф писал, что 17 по 30 октября в Европе прошли ядерные учения НАТО Steadfast Noon. В них должны были задействовать до 60 самолетов. Среди них – американские бомбардировщики B-52, истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики.

По словам пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, такие учения помогают гарантировать, «что силы ядерного сдерживания Альянса остаются надежными, безопасными и эффективными».

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