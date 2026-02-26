В Европе заговорили об исключении Венгрии из ЕС в случае победы Орбана на выборах

Опубликовано: 26.02.2026 17:42 , Обновлено: 26.02.2026

В Европейском союзе вновь вернулись к теме будущего Венгрии в составе сообщества. Поводом стали как последние действия премьер-министра Виктора Орбана, так и результаты свежих опросов общественного мнения. Судя по данным, опубликованным немецким журналом Spiegel, подавляющее большинство его читателей выступают за жесткие меры вплоть до исключения Будапешта.

Spiegel провело опрос среди своих читателей, предложив им ответить на вопрос, следует ли исключить Венгрию из Евросоюза. Результаты оказались поразительными : согласно данным на момент публикации статьи, 92% респондентов ответили утвердительно. Тем временем редакция самого журнала заняла не менее жесткую позицию, связав действия Орбана с шантажом Брюсселя и сближением с Москвой.

«Деньги налогоплательщиков не должны идти в страну, сближающуюся с Москвой»

В своей редакционной статье авторы Spiegel напрямую обвинили Виктора Орбана в том, что он «ведёт избирательную кампанию против ЕС и открыто шантажирует его». По мнению журналистов, настало время пересмотреть финансовые отношения с Будапештом: они считают, что «деньги немецких налогоплательщиков больше не должны поступать в страну, которая сближается с Москвой». К тому же, авторы материала ставят под сомнение внутриполитический курс венгерского лидера.

«Хотят ли венгры по-прежнему видеть премьер-министра, стремящегося превратить страну в коррумпированную автократию по российской модели? Или же они хотят оставаться частью либеральной Европы, основанной на верховенстве права?» — задались вопросом авторы статьи. Они утверждают, что после событий последних недель стало очевидно: совместить эти два пути невозможно. В Spiegel заявили о радикальном сценарии: «Если Виктор Орбан снова победит на выборах, Европейский союз больше не сможет принять Венгрию в свои ряды».

При этом критика в адрес Орбана звучит не только со стороны журналистов, но и от официальных лиц Германии.

Копенгаген призывает к «ядерному варианту»

Глава МИД ФРГ также прокомментировал поведение венгерского премьера. «Иногда у меня складывается ощущение, что его больше интересует то, что выгодно Владимиру Путину, чем то, что служит интересам Европы», — приводит издание слова Йоханна Вадефула. Эта риторика перекликается с позицией официального Копенгагена, который ранее призвал Брюссель активизировать все доступные механизмы воздействия.

Дания ещё в июле 2025 года настаивала на применении против Венгрии полного арсенала правовых средств Евросоюза. Речь идет о запуске так называемой статьи 7 (“ядерный вариант”), которая предусматривает санкции вплоть до лишения страны права голоса.

«Мы по-прежнему наблюдаем нарушение фундаментальных ценностей, — заявила журналистам министр по делам Европы Дании Мари Бьерре. — Именно поэтому мы продолжим процедуру по статье 7 и слушания по Венгрии».

Впрочем, несмотря на громкие заявления, процедура исключения или приостановки прав участника — процесс сложный и долгий. Естественно, для этого потребуется консенсус или квалифицированное большинство других стран-членов, что на данный момент выглядит труднодостижимым.