В Европе задержали бывшего комиссара по внешней политике

Опубликовано: 02.12.2025 18:23 , Обновлено: 02.12.2025

Бывший комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини была задержана по делу о мошенничестве. Оказалось, что ее имя фигурирует в расследовании возможного мошенничества в учебном институте для будущих дипломатов, сообщили агентству AFP источники, знакомые с ходом расследования.

Могерини, отвечавшая за внешнюю политику Евросоюза с 2014 по 2019 год, в настоящее время возглавляет Европейский колледж. Именно в этом заведении прошли обыски. Полиция также обыскала некоторые дипломатические представительства Европейского союза.

По данным источника, Могерини была задержана вместе с двумя другими лицами. Издание Le Soir сообщило, что вторым задержанным является Стефано Саннино, бывший генеральный секретарь ЕСВД.

В свою очередь, Европейская прокуратура подчеркивает, что все лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана.

Суть подозрений правоохранительных органов в том, что Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS), возможно, нарушила правила проведения тендера, предоставив информацию Колледжу до получения гранта на проект по подготовке дипломатов.

Европейская прокуратура заявила, что у нее имеются “серьёзные подозрения” в нарушении европейских правил добросовестной конкуренции в ходе тендера и в том, что “конфиденциальная информация, связанная с текущими закупками, была передана одному из кандидатов, участвующих в тендере”.

По словам прокуратуры, это “может представлять собой мошенничество при закупках, коррупцию, конфликт интересов и нарушение профессиональной тайны”. “Расследование продолжается для выяснения обстоятельств и оценки наличия каких-либо уголовных преступлений”, — добавили в ведомстве.