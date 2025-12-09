В Европе назвали самых влиятельных политиков 2025 года. Кто на первом месте?
Газета Politico опубликовала рейтинг самых влиятельных людей Европы на 2026 год. Впервые издание поставило на первое место в общем зачете президента США Дональда Трампа, назвав его «Трансатлантическая ударная волна» (The Transatlantic Shockwave).
В тройку лидеров вошли премьер-министр Дании Метте Фредериксен (« Серверная звезда ») и канцлер Германии Фридрих Мерц (« Неохотный радикал »).
Общий список и образные характеристики
Издание присвоило каждому политику характеристику-прозвище, отражающую его роль:
|№
|Имя
|Характеристика
|1
|Дональд Трамп
|Трансатлантическая ударная волна (The Transatlantic Shockwave)
|2
|Метте Фредериксен
|Полярная звезда (The North Star)
|3
|Фридрих Мерц
|Неохотный радикал (The Reluctant Radical)
|4
|Марин Ле Пен
|Боевой конь (The Warhorse)
|5
|Владимир Путин
|Провокатор (The Provocateur)
|6
|Найджел Фарадж
|Теневой лидер (The Shadow Leader)
|7
|Урсула фон дер Ляйен
|Железная длань (The Iron Hand)
|8
|Марк Рютте
|Красноречивый переговорщик (The Sweet Talker)
|9
|Джорджа Мелони
|Образец для подражания (The Role Model)
|10
|Кир Стармер
|Серый кардинал (The Gray Man)
|11
|Манфред Вебер
|Властный посредник (The Power Broker)
|12
|Виктор Орбан
|Головная боль (The Headache)
|13
|Александр Стубб
|Кэдди (The Caddie)
|14
|Владимир Зеленский
|Джокер в колоде (The Joker in the Deck)
|15
|Габриэль Зюкман
|Охотник на миллиардеров (The Billionaire Buster)
|16
|Кая Каллас
|Не-дипломат (The Undiplomat)
|17
|Тереса Рибера
|Факелоносец (The Torch Bearer)
|18
|Даниэль Эк
|Сбрасывающий бомбы (The Bomb Dropper)
|19
|Эмманюэль Макрон
|Раненый петух (The Wounded Rooster)
|20
|Марио Драги
|Оракул (The Oracle)
|21
|Андрей Бабиш
|Старый знакомый (The Old Kid on the Block)
|22
|Алексус Гринкевич
|Сдерживающий фактор (The Deterrent)
|23
|Кароль Навроцкий
|Другой полюс (The Other Pole)
|24
|Хайди Райхинек
|Вирусный голос (The Viral Voice)
|25
|Андреа Орчел
|Наполеон от банковского дела (The Napoleon of Banking)
|26
|Рима Хассан
|Рупор (The Megaphone)
|27
|Роб Йеттен
|Новая любовь Брюсселя (Brussels’ New Crush)
|28
|Джанни Инфантино
|Самый ценный игрок (The Most Valuable Player)
что пишут о Владимире Зеленском и Владимире Путине
Что касается президента Украины, то Владимиру Зеленскому (« Джокер в колоде ») остаётся лишь «надеяться, что его год закончится лучше, чем начался”, написали в Politico.
“Внутренний скандал серьёзно подорвал позиции Зеленского, и теперь ему приходится с этим справляться, одновременно пытаясь заключить мирное соглашение, которое не отправит его прямиком в лапы Путина. Украинский президент привык играть в обороне. Чтобы пережить следующую главу, ему понадобятся все его навыки адаптации», — пишет издание.
Кстати, в прошлом году Зеленский в рейтинг Politico вообще не попал, но там был Андрей Ермак (тогда ещё не глава его офиса), причем на втором месте с названием «Мечтатель». А вот в 2022 году Владимир Зеленский был признан журналом самым влиятельным человеком Европы.
Про президента России Владимира Путина в Politico заявили, что он “формирует Европу с ее окраин, совершая по одному акту агрессии за раз”. В редакции издания обвинили Владимира Путина в том, что “спустя почти четыре года после начала полномасштабного нападения на Украину 73-летний российский президент расширил поле боя, проверив оборону НАТО гибридными атаками, вторжениями беспилотников и старомодными истребителями”.
“Сегодня Путин находится под непривычным давлением. Санкции и военные расходы сказываются на финансах страны, а Украина доказала свою способность наносить удары вглубь российской территории. Тем не менее, его вторжения вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона”, - говорится в описании.