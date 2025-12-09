В Европе назвали самых влиятельных политиков 2025 года. Кто на первом месте?

Опубликовано: 09.12.2025 15:38 , Обновлено: 09.12.2025

Газета Politico опубликовала рейтинг самых влиятельных людей Европы на 2026 год. Впервые издание поставило на первое место в общем зачете президента США Дональда Трампа, назвав его «Трансатлантическая ударная волна» (The Transatlantic Shockwave).

В тройку лидеров вошли премьер-министр Дании Метте Фредериксен (« Серверная звезда ») и канцлер Германии Фридрих Мерц (« Неохотный радикал »).

Общий список и образные характеристики

Издание присвоило каждому политику характеристику-прозвище, отражающую его роль:

№ Имя Характеристика 1 Дональд Трамп Трансатлантическая ударная волна (The Transatlantic Shockwave) 2 Метте Фредериксен Полярная звезда (The North Star) 3 Фридрих Мерц Неохотный радикал (The Reluctant Radical) 4 Марин Ле Пен Боевой конь (The Warhorse) 5 Владимир Путин Провокатор (The Provocateur) 6 Найджел Фарадж Теневой лидер (The Shadow Leader) 7 Урсула фон дер Ляйен Железная длань (The Iron Hand) 8 Марк Рютте Красноречивый переговорщик (The Sweet Talker) 9 Джорджа Мелони Образец для подражания (The Role Model) 10 Кир Стармер Серый кардинал (The Gray Man) 11 Манфред Вебер Властный посредник (The Power Broker) 12 Виктор Орбан Головная боль (The Headache) 13 Александр Стубб Кэдди (The Caddie) 14 Владимир Зеленский Джокер в колоде (The Joker in the Deck) 15 Габриэль Зюкман Охотник на миллиардеров (The Billionaire Buster) 16 Кая Каллас Не-дипломат (The Undiplomat) 17 Тереса Рибера Факелоносец (The Torch Bearer) 18 Даниэль Эк Сбрасывающий бомбы (The Bomb Dropper) 19 Эмманюэль Макрон Раненый петух (The Wounded Rooster) 20 Марио Драги Оракул (The Oracle) 21 Андрей Бабиш Старый знакомый (The Old Kid on the Block) 22 Алексус Гринкевич Сдерживающий фактор (The Deterrent) 23 Кароль Навроцкий Другой полюс (The Other Pole) 24 Хайди Райхинек Вирусный голос (The Viral Voice) 25 Андреа Орчел Наполеон от банковского дела (The Napoleon of Banking) 26 Рима Хассан Рупор (The Megaphone) 27 Роб Йеттен Новая любовь Брюсселя (Brussels’ New Crush) 28 Джанни Инфантино Самый ценный игрок (The Most Valuable Player)

что пишут о Владимире Зеленском и Владимире Путине

Что касается президента Украины, то Владимиру Зеленскому (« Джокер в колоде ») остаётся лишь «надеяться, что его год закончится лучше, чем начался”, написали в Politico.

“Внутренний скандал серьёзно подорвал позиции Зеленского, и теперь ему приходится с этим справляться, одновременно пытаясь заключить мирное соглашение, которое не отправит его прямиком в лапы Путина. Украинский президент привык играть в обороне. Чтобы пережить следующую главу, ему понадобятся все его навыки адаптации», — пишет издание.

Кстати, в прошлом году Зеленский в рейтинг Politico вообще не попал, но там был Андрей Ермак (тогда ещё не глава его офиса), причем на втором месте с названием «Мечтатель». А вот в 2022 году Владимир Зеленский был признан журналом самым влиятельным человеком Европы.

Про президента России Владимира Путина в Politico заявили, что он “формирует Европу с ее окраин, совершая по одному акту агрессии за раз”. В редакции издания обвинили Владимира Путина в том, что “спустя почти четыре года после начала полномасштабного нападения на Украину 73-летний российский президент расширил поле боя, проверив оборону НАТО гибридными атаками, вторжениями беспилотников и старомодными истребителями”.

“Сегодня Путин находится под непривычным давлением. Санкции и военные расходы сказываются на финансах страны, а Украина доказала свою способность наносить удары вглубь российской территории. Тем не менее, его вторжения вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона”, - говорится в описании.