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В Европе назвали самых влиятельных политиков 2025 года. Кто на первом месте?

В Европе назвали самых влиятельных политиков 2025 года. Кто на первом месте?
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Газета Politico опубликовала рейтинг самых влиятельных людей Европы на 2026 год. Впервые издание поставило на первое место в общем зачете президента США Дональда Трампа, назвав его «Трансатлантическая ударная волна» (The Transatlantic Shockwave).

В тройку лидеров вошли премьер-министр Дании Метте ФредериксенСерверная звезда ») и канцлер Германии Фридрих МерцНеохотный радикал »).

Общий список и образные характеристики

Издание присвоило каждому политику характеристику-прозвище, отражающую его роль:

ИмяХарактеристика
1Дональд ТрампТрансатлантическая ударная волна (The Transatlantic Shockwave)
2Метте ФредериксенПолярная звезда (The North Star)
3Фридрих МерцНеохотный радикал (The Reluctant Radical)
4Марин Ле ПенБоевой конь (The Warhorse)
5Владимир ПутинПровокатор (The Provocateur)
6Найджел ФараджТеневой лидер (The Shadow Leader)
7Урсула фон дер ЛяйенЖелезная длань (The Iron Hand)
8Марк РюттеКрасноречивый переговорщик (The Sweet Talker)
9Джорджа МелониОбразец для подражания (The Role Model)
10Кир СтармерСерый кардинал (The Gray Man)
11Манфред ВеберВластный посредник (The Power Broker)
12Виктор ОрбанГоловная боль (The Headache)
13Александр СтуббКэдди (The Caddie)
14Владимир ЗеленскийДжокер в колоде (The Joker in the Deck)
15Габриэль ЗюкманОхотник на миллиардеров (The Billionaire Buster)
16Кая КалласНе-дипломат (The Undiplomat)
17Тереса РибераФакелоносец (The Torch Bearer)
18Даниэль ЭкСбрасывающий бомбы (The Bomb Dropper)
19Эмманюэль МакронРаненый петух (The Wounded Rooster)
20Марио ДрагиОракул (The Oracle)
21Андрей БабишСтарый знакомый (The Old Kid on the Block)
22Алексус ГринкевичСдерживающий фактор (The Deterrent)
23Кароль НавроцкийДругой полюс (The Other Pole)
24Хайди РайхинекВирусный голос (The Viral Voice)
25Андреа ОрчелНаполеон от банковского дела (The Napoleon of Banking)
26Рима ХассанРупор (The Megaphone)
27Роб ЙеттенНовая любовь Брюсселя (Brussels’ New Crush)
28Джанни ИнфантиноСамый ценный игрок (The Most Valuable Player)

что пишут о Владимире Зеленском и Владимире Путине

Что касается президента Украины, то Владимиру ЗеленскомуДжокер в колоде ») остаётся лишь «надеяться, что его год закончится лучше, чем начался”, написали в Politico.

“Внутренний скандал серьёзно подорвал позиции Зеленского, и теперь ему приходится с этим справляться, одновременно пытаясь заключить мирное соглашение, которое не отправит его прямиком в лапы Путина. Украинский президент привык играть в обороне. Чтобы пережить следующую главу, ему понадобятся все его навыки адаптации», — пишет издание.

Кстати, в прошлом году Зеленский в рейтинг Politico вообще не попал, но там был Андрей Ермак (тогда ещё не глава его офиса), причем на втором месте с названием «Мечтатель». А вот в 2022 году Владимир Зеленский был признан журналом самым влиятельным человеком Европы.

Про президента России Владимира Путина в Politico заявили, что он “формирует Европу с ее окраин, совершая по одному акту агрессии за раз”. В редакции издания обвинили Владимира Путина в том, что “спустя почти четыре года после начала полномасштабного нападения на Украину 73-летний российский президент расширил поле боя, проверив оборону НАТО гибридными атаками, вторжениями беспилотников и старомодными истребителями”.

“Сегодня Путин находится под непривычным давлением. Санкции и военные расходы сказываются на финансах страны, а Украина доказала свою способность наносить удары вглубь российской территории. Тем не менее, его вторжения вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона”, - говорится в описании.

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