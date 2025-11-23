В Европе назвали "самую важную гарантию" для Украины — The Times

Опубликовано: 23.11.2025 13:33 , Обновлено: 23.11.2025

Обозреватель The Sunday Times Марк Галеотти напомнил всем, кто спорит по поводу «плана Трампа», что, несмотря на большие уступки Украины, в документе есть очень важная и серьёзная гарантия.

По мнению обозревателя, один из ключевых пунктов мирного плана связан с гарантиями безопасности для Украины. Он явно составлен по образцу статьи 5 НАТО. Впрочем, текст пункта составлен так, что не гарантирует безусловного военного участия США и других стран-гарантов в боях.

Фактически там говорится, что они предпримут только те действия, которые сочтут необходимыми. А это может быть, например, «решительное осуждение агрессии».

Как пишет обозреватель The Sunday Times, более важным является прямое признание в плане возможности вступления Украины в ЕС, поскольку статья 42(7) Договора о Европейском союзе обязывает государства-члены «оказывать помощь и содействие всеми имеющимися в их распоряжении средствами» в случае, если другое государство-член стало жертвой вооружённой агрессии.

Учитывая, что Россия выступала против вступления Украины в НАТО, но не так сильно акцентировала негатив на её желании вступить в Евросоюз, именно этот пункт может стать главной гарантией. Тем более на фоне заявлений председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая не раз говорила о скорейшем вступлении Украины в Евросоюз.

Тем не менее не стоит сбрасывать со счетов резкое неприятие идеи вступления Киева в ЕС со стороны Венгрии и Словакии. Однако в Евросоюзе уже обсуждают реформу процедуры принятия решений, которая даст новым членам Союза все преимущества от участия, но лишит их на время адаптации права вето.