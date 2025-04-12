В Эстонии задержали танкер без флага, обвинив в принадлежности к "теневому флоту" РФ

Опубликовано: 12.04.2025 21:20 , Обновлено: 12.04.2025

Танкер Kiwala , принадлежащий, по заявлениям властей Эстонии, российскому «теневому флоту», был задержан эстонскими военно-морскими силами. Там заявили, что выявили 40 недостатков, 29 из которых "существенными".

Судно следовало из Индии в российский порт Усть-Луга, но было остановлено на входе в Таллиннский залив эстонскими ВМС. Отсутствие флага и страховки — одни из основных проблем, способствовавших задержанию судна.

“Одной из основных проблем является подозрение, что судно не имеет флага, а значит, не подчиняется законам какой-либо страны. Эстония провела проверку судна, плававшего без флага, в рамках своих полномочий и международных обязательств”, - пояснил Кристьян Труу, директор департамента Транспортного управления Эстонии. Он отметил, что власти находятся на связи с представителем судовладельца.

В результате эстонскими властями был наложен запрет на продолжение плавания судна. В ходе проверки были выявлены, в частности, нарушения в оформлении документации и невыполнение требований системы управления безопасностью мореплавания.

Танкер в настоящее время стоит на якоре в порту Мууга. Как заявили власти Эстонии, судно не было застраховано и ранее подверглось санкциям со стороны ЕС, Великобритании, Канады и Швейцарии. Джибути, флаг которой ранее развевался на судне, отозвала разрешение на его использование, сославшись на многочисленные нарушения.

На борту танкера Kiwala находятся 24 члена экипажа, включая капитана из Китая. Остальные члены экипажа, скорее всего, являются гражданами Мьянмы.

Судно принадлежит компании Tirad Shipping, зарегистрированной на Маврикии, флот которой состоит исключительно из одного судна - Kiwala. Ранее танкер принадлежал турецким и индийским судоходным компаниям.

Власти России пока не комментировали обвинения в принадлежности задержанного суда к “теневому флоту” РФ. Так на западе называют десятки кораблей, которые перевозят российские нефтепродукты, несмотря на санкции введённые ЕС и США.