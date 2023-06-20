В Эстонии официально разрешили однополые браки. Но есть нюансы

Опубликовано: 20.06.2023 14:06 , Обновлено: 20.06.2023

В парламенте Эстонии приняли 20 июня поправки к закону о семье, легализующие однополые браки. Такой союз можно будет заключить с 1 января 2024 года.

Поправками предусмотрено, что в брак смогут вступить два совершеннолетних человека независимо от их пола, сообщила ERR.

Кроме того, закон сохранил возможность заключить вместо официального брака договор о совместной жизни, гарантирующий паре право принимать решения относительно друг друга и при необходимости получать компенсации и пособия.

Также однополые супружеские пары смогут усыновлять детей (с согласия их биологических родителей).

Но, есть нюансы: в законе говорится, что у ребенка не может быть более двух родителей, а права и обязанности в отношении него в первую очередь будут принадлежать его биологическим родителям.

За принятие законопроекта проголосовали 55 депутатов, 34 были против, один воздержался.

Таким образом, Эстония стала первой из стран бывшего СССР, где официально разрешили однополые браки.