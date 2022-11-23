В ЕС запустили в помощь Украине акцию "Генераторы надежды"

Опубликовано: 23.11.2022 21:19 , Обновлено: 23.11.2022

Крупнейшие города Европы решили передадать Украине электрогенераторы и трансформаторы в рамках совместной кампании "Генераторы надежды".

О старте инициативы в среду объявили президент Европейского парламента Роберта Метсола и мэр Флоренции Дарио Нарделла, президент Eurocities, сети из более чем 200 крупных европейских городов. В рамках акции европейские города помогут Украине с обеспечением энергией основных объектов в стране, включая больницы, школы, станции водоснабжения, службы помощи центры, приюты и телефонные мачты.

https://twitter.com/EP_President/status/1595438169536667650?t=_MWHEcyJWE27NtSFfOrzmQ&s=19

“Европейский парламент и ЕС продемонстрировали замечательную солидарность с Украиной на гуманитарном, военном и финансовом фронтах. Теперь им нужна практическая поддержка, чтобы пережить зиму, - сказал Метсола на пресс-конференции в среду. - Я призываю все города, поселки и регионы по всей Европе присоединиться к кампании “Генераторы надежды”.

“Как мэры, мои коллеги и я знаем важность местных служб, - сказал Нарделла. - Запустив этот прямой призыв к действию для городов объединиться и помочь Украине, пожертвовав генераторы и трансформаторы, мы можем помочь гарантировать, что города Украины смогут наилучшим образом управлять своей повседневной жизнью”.

“Мы должны действовать немедленно. Приближается зима, нет электричества и газа, нельзя терять время”, - добавил Нарделла.

Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского, который присоединился к церемонии старта виртуально, сказал, что Украина “гордится тем, что европейцы и их институты поддерживают Украину в ответ на террористическую тактику России против украинских гражданских лиц”.